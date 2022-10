Borja Valero: «Lautaro Martinez fra i top-5 attaccanti! Prima c’era un altro»

Lautaro Martinez non ha segnato in Inter-Viktoria Plzen, ma ha dato lo stesso una mano per ottenere la qualificazione. Secondo Borja Valero l’argentino è fra i migliori cinque attaccanti al mondo, in questo momento.

LA VALUTAZIONE – Su DAZN, Borja Valero prova a trovare i migliori cinque attaccanti al mondo: «Credo che Erling Haland, in questo momento, sta facendo numeri veramente folli. Lo metterei al primo posto, al secondo Karim Benzema che ha appena vinto il Pallone d’Oro: sta giocando bene, è leader della squadra che ha vinto la Champions League l’anno scorso. Poi Robert Lewandowski. Al quarto posto? Harry Kane. Credo che abbia iniziato la Premier League nel modo giusto, con l’aiuto di Antonio Conte. Al quinto posto può esserci Lautaro Martinez? Dusan Vlahovic era quello che doveva prendersi quel posto, non ha finito l’anno come l’aveva iniziato nel migliore dei modi. Darwin Nunez poteva essere il 9 del momento ma al Liverpool non ha iniziato la stagione nel modo fantastico, quindi posso arrivare a pensare che Lautaro Martinez possiamo metterlo al quinto posto».