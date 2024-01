Borja Valero: «Inter-Verona partita chiave, non esistono sfide facili»

Borja Valero, negli studi di Dazn, ha parlato nel pre partita della gara tra Inter e Verona a San Siro. Tanti i nomi toccati, tra cui anche il rientro di Lautaro Martinez.

RIENTRO – Borja Valero, nel pre partita di Inter-Verona ha parlato negli studi di Dazn. Tanti i temi toccati dall’ex centrocampista nerazzurro ora in veste di opinionista. Queste le sue parole: «Match semplice sulla carta? Non esistono le partite facili, poi vanno giocate. Col pareggio hanno rallentato perciò la partita va tenuta sotto controllo. Non ci si può distrarre. Hellas Verona? Hanno una grande occasione di fare qualcosa e di far alzare il morale in vista del girone di ritorno. Non solo dal punto di vista calcistico, Lautaro Martinez è quello più importante, ha tanta voglia di dimostrare che è il leader di questa squadra. Pavard? Il mister voleva questo, tutta l’Inter lo aspettava e lui ha risposto presente. Quando ha giocato si è fatto subito notare, adesso arriva carico per aiutare la squadra. L’Inter ci abituato a lavorare bene sui rinnovi, ha chiuso subito i contratti per non andare lunga. Buchanan? È un acquisto che potrà aiutare tantissimo la squadra. Dal post-Perisic l’Inter non ha mai avuto qualcuno che spuntasse l’uomo, il canadese è nu calciatore moderno e molto importante. Lautaro Martinez e Thuram hanno una grande alchimia, giocano davvero bene insieme».