Borja Valero: «All’Inter un anno con Conte come cinque degli altri! Fantastico»

Conte ha avuto Borja Valero come giocatore nella stagione 2019-2020, la prima all’Inter. L’ex centrocampista spagnolo, a Croquetas su DAZN, ricorda il suo rapporto con l’attuale manager del Tottenham.

FRA I MIGLIORI – Borja Valero ha un buon ricordo di Antonio Conte: «Quando sono arrivato io l’Inter aveva vissuto momenti di difficoltà, però comunque era in ripresa. Ho fatto due anni con Luciano Spalletti e uno con Conte, che è stato come cinque degli altri (ride, ndr). Sapete che la sua preparazione è dura, ma noi per l’anno del COVID-19 ne abbiamo dovute fare due. Racconto una cosa: primo allenamento del ritiro estivo a Lugano, ci ha fatto correre talmente tanto che sono crollato (ride, ndr). Tutti i giocatori, dal primo all’ultimo, erano uguali: per me è la cosa più bella, guarda tutti allo stesso modo. Se anche sei il più scarso del mondo ma gli servi per lui va benissimo, a prescindere dallo stipendio, dall’età o da altro. A me il suo stile piace molto, per me è stato un allenatore fantastico».