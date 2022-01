Borja Valero: «Inter straordinaria! Lautaro Martinez sempre più leader»

Borja Valero dopo Inter-Lazio terminata 2-1 a San Siro, su DAZN in qualità di opinionista ha esaltato la qualità di gioco dell’Inter di Simone Inzaghi e qualche singolo.

IL COMMENTO – Borja Valero esalta la qualità di gioco dell’Inter di Simone Inzaghi: «Secondo me qualcosa di studiato c’era dietro perché Inzaghi urlava di passare la palla a Bastoni che poi ha messo una palla incredibile e Skriniar ha regalato i tre punti all’Inter. Quando sei cosi forte e ci aggiungi anche la palla ferma è ovvio che sei primo in classifica, è qualcosa di straordinario. Lautaro Martinez, a parte il gol annullato e l’occasione avuta, ha ricevuto poche palle per fare gol però si vede come ci tiene a questa squadra, è sempre più leader e lo dimostra anche nei gesti. Gagliardini è stato sempre molto aggressivo con Milinkovic-Savic, si è fatto trovare pronto dimostrando di essere un giocatore all’altezza».