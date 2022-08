Borja Valero: «Inter, prima di Correa è mancato un fattore! Gagliardini…»

L’Inter ha perso malamente con la Lazio di Sarri all’Olimpico incassando tre gol. Borja Valero analizza la sconfitta della squadra di Inzaghi e ciò che può avvenire in vista del derby con il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN.

MECCANISMI – L’Inter cade all’Olimpico contro la Lazio rimediando un pesante 3-1 come la scorsa stagione. Borja Valero analizza la sconfitta: «Ovviamente stanno dicendo tutti che l’Inter è la squadra più forte ma deve ingranare di più nei meccanismi difensivi e offensivi. Oggi la Lazio con i cambi ha fatto benissimo, Pedro e Luis Alberto hanno cambiato questa partita. All’Inter è mancata quella qualità nella trequarti per trovare gli attaccanti, si è andati tantissimo sulle fasce e finché Joaquin Correa non è entrato in campo non si sono visti tanti uno contro uno».

RIPARTENZA – Borja Valero ritiene che una sconfitta così possa essere in qualche modo utile per il futuro: «Se uno può scegliere quando deve succedere una cosa così meglio adesso, hanno tempo per analizzarla e studiarla in vista del derby che è una partita molto sentita. Poi ci saranno tante partite in poco tempo e si avrà sempre meno tempo di analisi e le squadre dovranno rispondere con i fatti in campo. Simone Inzaghi ha pensato che con l’1-1 la partita iniziasse da zero e per questo ha lasciato Roberto Gagliardini in campo. Poi hanno preso gol e tutto è cambiato. Credo che quest’anno saranno ancora più importanti gli scontri diretti perché sono venute fuori anche la Roma e la Juventus con acquisti importanti. Milan Skriniar? Partita di molto carattere, lui ora è il punto di riferimento della difesa dell’Inter. È stata una partita molto fisica e lui di fisicità ce ne mette tanta in campo».