Borja Valero: «Inter di livello. Così forte che dà problemi a Inzaghi!»

Dopo lo scontro con la Fiorentina, il doppio ex Borja Valero commenta il momento dell’Inter. L’ex calciatore si focalizza soprattutto sul centrocampo nerazzurro.

ROSA DI LIVELLO – Borja Valero, intervenuto a margine di un evento legato al mondo viola, risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport: «Per capacità l’Inter può vincere lo scudetto perché a livello di rosa è la squadra più forte di tutte in campionato, con più risorse per cambiare anche le partite. A centrocampo mi piacciono tutti, penso sia un problema anche per Inzaghi. Un giocatore della Nazionale italiana che abbia così poco spazio, come Frattesi, in una squadra fa solo capire il livello di tutti gli altri».

Il valore dell’Inter: Borja Valero analizza il centrocampo nerazzurro

TRA I MIGLIORI – Borja Valero, poi, entra nel dettaglio del centrocampo dell’Inter: «Barella per me è un giocatore fantastico, anche a livello di amicizia. Mikhitaryan mi sorprende sempre di più per la capacità di giocare tutte le partite alla sua età, è fantastico. Poi l’adattamento di Calhanoglu nel ruolo di mediano basso è stata una sorpresa fantastica per il calcio. Credo che quello dell’Inter sia un centrocampo di livello massimo e uno dei più belli in Italia assolutamente ed anche in Europa».