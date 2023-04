Borja Valero: «Inter-Lazio fondamentale! Lukaku e Correa bene»

Borja Valero ha parlato dagli studi di Dazn nel prepartita di Inter-Lazio, sfida fondamentale in ottica Champions League. Le sue parole su Correa e Lukaku

FONDAMENTALE − Così Borja Valero prima del match: «Fondamentale per l’Inter raggiungere Roma e Milan. Dopo tutto quello che ha passato in campionato, arrivare lì sarebbe importante anche per dare tranquillità all’ambiente e acquisire ancora più motivazioni verso il finale di stagione. Scelte in attacco? Importante per l’Inter avere tutti sulla corda, tutti attivi. Lukaku si sta riprendendo piano piano, Correa è in uno buono stato di forma. Nelle gare giocate insieme hanno fatto bene».