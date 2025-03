Borja Valero: «Inter la più forte! Può competere non solo in Serie A»

Borja Valero dopo la partita di addio di Giuseppe Rossi, in un’intervista su Sky Sport ha espresso la opinione riguardo la forza dell’Inter.

COMPETITIVI – Borja Valero ha parlato così riguardo la forza della squadra nerazzurra: «L’Inter nella lotta scudetto è la squadra da battere, per il calcio che fa e la rosa forte che ha. I giocatori giocano insieme da diversi anni, sta dimostrando di essere la più forte e non è semplice perché il campionato è diventato competitivo soprattutto in alta classifica. Loro hanno qualcosina in più e penso che possano competere sia in Champions League che in campionato».