Borja Valero: “Inter-Fiorentina? Non cercavo rivincite. Dispiace aver perso”

Borja Valero ha rilasciato un’intervista a “Radio Bruno Toscana”. Un mese dopo Inter-Fiorentina, gara finita 4-3 e che ha visto il ritorno da avversario al Meazza del centrocampista spagnolo, ha detto di non avere provato sentimenti di rivincita nei confronti del suo passato nerazzurro.

LA DIFFERENZA – Appena ventiquattro ore fa Matteo Politano sparava a zero sulla sua esperienza all’Inter (vedi articolo). Borja Valero, tornato a settembre alla Fiorentina, dimostra invece come si possa essere ben più corretti col suo passato: «Inter-Fiorentina? Non cerco rivincite, però mi dispiace perdere a prescindere, in qualsiasi stadio. La squadra aveva fatto una bella partita, meritava di portare punti a casa per questo mi sarebbe piaciuto vincere. A me non piace parlare troppo di me. Io ho cercato di dare il mio contributo all’Inter, punto, adesso penso solo alla Fiorentina».

Fonte: Radio Bruno Toscana