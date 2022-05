Borja Valero: «Inter, era tutto nelle tue mani! Mercato? Dipende da Perisic»

L’Inter ha battuto la Sampdoria ma il Milan ha fatto lo stesso con il Sassuolo, quindi lo scudetto è andato ai rossoneri. Borja Valero, opinionista per DAZN, ha detto la sua sulla stagione dei nerazzurri e su quello che sarà, anche dal punto di vista del mercato

RIMPIANTI – L’Inter si è giocata lo scudetto fino alla fine ma ci sono stati momenti in cui sembrava tutto nelle mani della squadra di Simone Inzaghi. Borja Valero parla proprio di questo: «Ci sono stati diversi momenti della stagione dove pensavano di essere fuori dalla lotta scudetto, poi sono ritornati e quindi l’amaro in bocca ci deve essere perché era tutto nelle mani dell’Inter. Rimpianti? Sicuramente qualcosina sì però bisogna fare anche i complimenti al Milan che nel momento finale della stagione ha sempre vinto e alla fine ha vinto il campionato. I giocatori ci tenevano un po’ di più a questo scudetto perché c’era lo stadio pieno».

COMPETIZIONE E MERCATO – Borja Valero parla poi del calendario asimmetrico e delle prossime mosse di mercato dell’Inter: «Il calendario a gennaio-febbraio? Non hanno avuto fortuna in quel periodo lì però quando uno vuole competere ad alti livelli succede anche questo e se vuoi vincere devi essere pronto. Mercato? Ovviamente stando attenti al bilancio, dipende anche dalla possibile partenza di Perisic, sicuramente qualcosa faranno anche in difesa. La rosa è importante, magari anche nell’attacco vedremo se ci sarà una cessione anche lì. Sorpresa no Perisic perché già l’anno scorso aveva fatto davvero bene, quest’anno lo ha fatto meglio e magari l’Inter ha pensato a Gosens come rincalzo qualora Perisic fosse in calo e invece è andato in crescendo. Non sarà facile né per Lautaro Martinez né per Dybala, il primo perché avrà tante corteggiatrici e il secondo perché un giocatore così a parametro zero fa comodo a tutti».