Borja Valero: «Inter, duro colpo ma anche segnali! Un pensiero su Dzeko»

L’Inter, dopo la sconfitta con la Lazio, crolla anche contro il Milan dopo essere andata in vantaggio. Poi una veemente reazione nel secondo tempo con un Maignan praticamente insuperabile (QUI il report). Borja Valero a DAZN parla del duro colpo subito dai nerazzurri ma anche di qualche segnale che fa ben sperare

DURO COLPO – L’Inter crolla nel derby contro il Milan perdendo 3-2 dopo una prestazione insufficiente. Borja Valero parla del duro colpo subito pur intravedendo qualche segnale positivo: «Sicuramente un colpo difficile, sarà una notte lunga ma non c’è tempo per pensare troppo perché c’è una squadra forte in Champions League. Leao? Giocatore molto forte, la qualità che ha nei metri finali ha fatto sì che la partita andasse nel lato Milan, è stato protagonista assoluto. È venuto fuori un Maignan incredibile, l’Inter comunque è stata brava a trovare giocate e pericoli dopo i 3 gol del Milan che sono stati pesanti. Questi possono essere segnali positivi per le partite che verranno».

ARBITRAGGIO – Borja Valero dice la sua anche sul metro arbitrale di Chiffi (QUI la moviola): «Penso che l’arbitro poteva evitarsi i due gialli a inizio partita, poteva semplicemente parlare con Theo Hernandez e Dumfries. Dzeko giocherà più partite quando ci saranno difficoltà come l’assenza di Lukaku, ma credo che Correa comunque abbia fatto il suo. Maignan dà tanta sostanza anche dal punto di vista caratteriale, penso sia importante soprattutto in un gruppo giovane. De Ketelaere? Non era facile debuttare in un derby, ha avuto qualche giocata ma credo che possa dare ancora di più. Ha già esperienza in Europa e questo sarà d’aiuto per le prossime partite».