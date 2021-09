Borja Valero: «Inter da scudetto. Con Inzaghi più libertà per gli attaccanti»

Borja Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, ora opinionista per DAZN, ha parlato della sfida Fiorentina-Inter in campo al Franchi tra pochi minuti.

DA SCUDETTO – Borja Valero è convinto che l’Inter sia da considerare la favorita per lo scudetto: «Io l’ho detto fin dall’inizio, credo che l’Inter abbia fatto un mercato importante. Ha perso due giocatori importanti, ma hanno saputo reagire e hanno una rosa importante. A Firenze c’è entusiasmo, la città è tornata a sorridere. Dumfries in panchina? Hanno tante partite difficili e saper gestire il gruppo è importante. Darmian ha fatto benissimo, è stato chiave in partite difficili e si merita di giocare spesso. Inzaghi ha dato più libertà ai giocatori offensivi che erano più bloccati negli schemi di Conte. Inzaghi lascia più libertà, sembra che si divertano di più. Mi aspetto una partita combattuta, ma le squadre si metteranno in campo bene, tutte e due vorranno la palla».