Borja Valero: «Inter con più fiducia nel secondo tempo, due gol da K.O.»

Borja Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina ora opinionista, ha parlato dagli studi di DAZN di Fiorentina-Inter terminata col punteggio di 1-3 a favore dei nerazzurri.

LA PARTITA – Borja Valero analizza così la partita: «Nel secondo tempo l’Inter ha preso un po’ più di fiducia e ha iniziato a pressare più in avanti. Ha avuto le occasioni e con due gol molto veloci ha dato il k.o. tecnico alla Fiorentina che in 10 ha provato a pareggiare e lì l’Inter l’ha chiusa. Il grande ritmo della Fiorentina nel primo tempo secondo me è anche colpa dell’Inter. Nel primo tempo non riusciva ad arrivare nella metà campo, nel secondo tempo, anche per la Fiorentina più stanca, è andata più avanti e ha segnato».

LA LOTTA SCUDETTO – Borja Valero parla della lotta scudetto: «Ho sempre detto dall’inizio che vedo l’Inter avanti un attimo sugli altri. C’è un equilibrio, è presto per dirlo. Non era facile, la società è stata agile sul mercato. Ha colto il momento con Calhanoglu a zero poi ha saputo muoversi con le cessioni di Hakimi e Lukaku prendendo altri giocatori utili. La società ha fatto il suo lavoro molto bene».