Borja Valero: «Inter con entusiasmo, Inzaghi è stato bravo»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter ora opinionista per DAZN ha parlato della sfida Sampdoria-Inter, in campo tra pochi minuti al Ferraris di Genova per il lunch match della terza giornata di Serie A

BRAVO INZAGHI – Borja Valero fa i complimenti a Inzaghi per il buon rendimento dell’Inter in questo avvio di stagione: «Inzaghi è stato bravo. La squadra ha molto entusiasmo e mi sembra si siano divertiti in campo nelle prime due giornate. Questo è positivo per le prossime partite. In fase d’impostazione Dimarco titolare in difesa? Ha un piede importante, può trovare i compagni sulla trequarti e ha un grande cambio di gioco. Cosa cambia tra Lukaku e Dzeko? Cambia molto. Nella difficoltà dell’impostazione quando hai un giocatore che tiene palla e fa salire la squadra è sempre importante. Con Lukaku magari provavi più a cercarlo in profondità».