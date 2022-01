Borja Valero: «Inter carica per riprendersi il primo posto! Sanchez merita»

L’Inter stasera sfida la Lazio a San Siro nel march valido per la ventunesima giornata di Serie A (QUI le formazioni ufficiali). Borja Valero – opinionista per DAZN -, parla dell’aspetto psicologico per i nerazzurri di Inzaghi

PSICOLOGIA – L’Inter sfida la Lazio stasera a San Siro cercando di rispondere al Milan, vittorioso sul campo del Venezia. Secondo Borja Valero, l’aspetto psicologico è importante: «Ovviamente c’è un po’ di difficoltà dal punto di vista psicologico, visto che ha finito al primo posto e ora si vede seconda senza giocare. Penso che la squadra sia carica per riprendersi il primo posto. Se sono sorpreso dal percorso dell’Inter? Mi sorprendeva che tutti dessero la Juventus favorita all’inizio, invece credo che a parte i due giocatori forti che sono andati via la società nerazzurra sia riuscita a prendere giocatori che hanno reso la rosa ancora più completa. Sanchez titolare? Credo che Sanchez abbia finito alla grande e merita questa opportunità, penso possa fare molto bene. Lautaro Martinez? Il prossimo step deve essere quello di diventare più cinico e andare in doppia cifra ogni stagione. Brozovic è a scadenza, tutti aspettano il suo rinnovo ma ovviamente devono prendere un giocatore per farlo riposare, anche se lui non ha bisogno perché ha tantissimi polmoni come dicono qui a Milano».