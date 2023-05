Borja Valero: «L’Euroderby si decide nei 180′. Inter, ritrovati in 4!»

Borja Valero, ex Inter, ha parlato in vista dell’imminente Euroderby di Champions League fra nerazzurri e Milan. L’ex giocatore dice la sua anche su quattro giocatori

NESSUN FAVORITO − Borja Valero si è pronunciato sull’euroderby: «Sarà molto bello vedere il derby di Milano, che ritorna in semifinale di Champions League dopo tanti. Non ci sono favoriti in una partita del genere, anche se l’Inter ci arriva con una marcia in più dopo le ultime vittorie. Ma sarà una sfida alla pari. Tra campionato e coppe, competizioni diverse. In campionato può avere dei cali che poi paghi nella lotta Scudetto, in coppa – grazie al sorteggio e a qualche giornata favorevole – puoi veramente arrivare fino in fondo. Il centrocampista sarà molto importante, l’Inter ha ritrovato 4 giocatori fondamentali nel momento decisivo della stagione. Se non dovesse giocare Leao sarebbe un’assenza veramente pesante. Tolto il gol fuori casa, la qualificazione dipenderà dalla seconda partita. Difficile che si possa risolvere tutto già dopo 90‘».