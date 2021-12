Borja Valero: «Dumfries oggi deve dimostrare. Brozovic è incredibile!»

L’Inter sfida lo Spezia a San Siro nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Borja Valero, opinionista per DAZN, parla dell’ottimo momento di forma dei nerazzurri e delle emozioni di Thiago Motta

OTTIMO MOMENTO – L’Inter di Simone Inzaghi è reduce da due vittorie consecutive in campionato. Borja Valero parla proprio del buon momento dei nerazzurri: «Momento di forma grandissimo, la squadra ha fiducia in se stessa e sta giocando bene anche se qualche volta fa turnover. Penso sia un bel momento per questa Inter. Thiago Motta? Non sarà facile, ha vissuto grandissimo momenti in questo stadio ma una volta che l’arbitro fischia si concentrerà sulla sua squadra e su quello che deve fare per portare punti a casa. Centrale di difesa? Io metterei Skriniar in mezzo perché lo ha fatto molto bene e D’Ambrosio a destra. Dumfries? Deve sfruttare questa occasione, peccato sia per l’infortunio di un compagno. Ha fatto anche delle belle partite quest’anno ma oggi è una partita importante e deve dimostrare di essere all’altezza. D’Ambrosio è sempre presente e fa sempre bene, fa anche tantissimi gol essendo un difensore. Calhanoglu? Penso che il gol fatto sotto la curva del Milan gli abbia dato fiducia e lo abbia aiutato a giocare meglio. Brozovic è incredibile, copre tutto il campo. Si vede la sua importanza quando va a prendere palla in difesa e quando si ripropone. E’ un giocatore a 360 gradi ed è importantissimo per l’Inter perché non ha nemmeno un ricambio. Partita importantissima per l’Inter per provare a conquistare il primo posto. Mi aspetto un’Inter ambiziosa che venga subito fuori con tanta voglia e che faccia la partita nella metà campo dello Spezia».