Borja Valero: «C’è tanto di Inzaghi in questa Inter! La forza è la qualità»

L’Inter spazza via il Cagliari e conquista la vetta della classifica per la prima volta in stagione. Borja Valero, opinionista per DAZN, sottolinea quanto di Inzaghi ci sia in questa squadra. Di seguito le sue dichiarazioni

SEGNALE – L’Inter di Simone Inzaghi certifica il gran momento con la vittoria sul Cagliari che regala la vetta della classifica. Borja Valero sottolinea i meriti del tecnico: «I numeri sono a favore dell’Inter da tutto il campionato, tantissime cose che fanno che l’Inter sia prima in classifica a questo punto. E’ un segnale incredibile quello dell’Inter oggi, non poteva sottovalutare il Cagliari e non lo ha fatto. E’ entrata subito bene in partita, si è divertita e penso sia in un momento davvero positivo in questo momento. C’è tanto di Inzaghi, ovviamente c’è l’eredità lasciata da Antonio Conte ma lui ha dato libertà ai giocatori. Quest’anno ha tantissima percentuale di possesso palla e tutto questo è merito di Inzaghi».

QUALITÀ – Borja Valero commenta anche il rigore sbagliato da Lautaro Martinez: «È il primo rigorista, poi in campo devono decidere loro ma penso che tutti hanno la qualità per tirare quel rigore. In cosa può migliorare Lautaro? Quando riuscirà a fare 20/25 gol come i top europei. La rosa è la forza di questa Inter, ha grande qualità e tutti stanno dando un contributo positivo e non è facile. Anche quelli che hanno meno minuti giocati. Sulla carta il prossimo turno è favorevole ai nerazzurri anche perché si scontrano tra di loro le avversarie e l’Inter è in un momento positivo, la Salernitana invece viene da una brutta sconfitta».