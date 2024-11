Borja Valero: «Calhanoglu top mondiale! Fiero degli anni all’Inter»

L’Inter è in piena lotta per lo Scudetto ed oggi ricomincia la corsa sul Napoli. Borja Valero ne ha parlato su Cronache di Spogliatoio, facendo anche un paragone tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic.

ROSA – Borja Valero giudica l’Inter nella sua totalità: «Sicuramente qualcosa cambia, tra cui gli interpreti. La direzione sportiva dell’Inter è pronta a cogliere l’attimo, ha trovato giocatori a parametro zero importanti. Si devono adattare ad uno stile definito ed una squadra che gioca insieme da anni. L’Inter come rosa è veramente forte, anche se non abbiamo visto la sua migliore versione credo assolutamente che sia la squadra da battere. Calhanoglu ha avuto la fortuna di trovarsi in quel ruolo lì e dargli un’interpretazione in più. Prima era offensivo, oggi fa il regista ad un livello altissimo ed è uno dei migliori a livello mondiale. Si vede molto quando non c’è. La sua figura è determinante nella squadra dell’Inter, anche se c’è un grande Asllani dietro. Hanno comunque caratteristiche diverse, Calhanoglu sa segnare in più».

Calhanoglu o Brozovic? La risposta di Borja Valero

PARAGONE – Borja Valero fa poi il paragone: «Con questa Inter mi divertivo, ma mi sono divertito nei miei 3 anni lì. Sono fiero di essere stato parte della sua rinascita, che ha portato poi ai livelli che vediamo ora. Sono andato a fare un’intervista a Skriniar. Inzaghi mi ha visto e mi ha detto che sarei stato utile nella sua rosa, perciò mi ha fatto divertire. Brozovic nel suo miglior momento è per pochi. Quando Spalletti lo ha trovato regista lui è diventato un top mondiale. Calhanoglu ha fatto un percorso simile, erano entrambi trequartisti prima. Il turco ha dato qualcosa in più, ha più gol e si avvicina all’area di rigore».