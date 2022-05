Borja Valero: «Barella centrocampista quasi completo! Manca ultimo step»

Borja Valero prima di Cagliari-Inter, valevole per la penultima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha detto la sua riguardo la partita e i singoli, come nel caso di Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

PARTITA IMPORTANTE – Borja Valero prima di Cagliari-Inter, su DAZN ha parlato così: «Il pubblico oggi deve essere l’uomo in più del Cagliari per arrivare al pallone. Parte delle speranze di questa squadra deve passare dal pubblico. Barella deve pensare a fare il meglio e provare a vincere per avere una speranza di vincere il campionato. Certo sarà difficile poi vincere contro la tua squadra del cuore portandola così a un punto dalla zona retrocessione. Incredibile come tira da fuori area, e questo sarà lo step successivo che deve fare nel suo gioco. Se diventa un giocatore che fa tanti assist e tanti gol diventa uno dei centrocampisti più forti d’Europa».