Borja Valero: “Atalanta dimenticata. Inter, una cosa importante oggi”

Borja Valero ha parlato a Inter TV nel post partita di Inter-Cagliari 4-1 di Coppa Italia. L’autore del gol del momentaneo 2-0 ha analizzato la bella vittoria dei nerazzurri nell’esordio del torneo: queste le sue parole al canale tematico ufficiale.

BENE COSÌ – Borja Valero commenta Inter-Cagliari su Inter TV: «Il gol? Mi sono fatto un regalo da solo. È sempre bello segnare, farlo per la prima volta a San Siro con la maglia dell’Inter è stato una bella emozione. È sempre importante avere intensità alta, è quello che abbiamo fatto fin dall’inizio. Anche avendo giocatori che hanno giocato poco siamo stati a un buon livello, penso che si sia visto per tutta la partita. Dimenticato il secondo tempo contro l’Atalanta? Ovviamente era da dimenticare in fretta, sicuramente la cosa più importante era l’atteggiamento. Con San Siro meno esigente e la Coppa Italia la gente pensava non fosse importante, invece ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo pressato avanti e recuperato tanti palloni in alto, così è stato molto più semplice. Il girone d’andata? Sicuramente tutti potevamo firmare per questo risultato dopo la prima parte della stagione, speriamo di continuare con questo livello. Sarebbe perfetto continuare fino alla fine per questo campionato».