Borghi: «Una delle due milanesi non va in Champions League»

L’Inter fallisce ancora in campionato e perde la nona partita in stagione contro la Juventus. Stefano Borghi ha qualche dubbio su Dazn sulla qualificazione in Champions League dei nerazzurri.

DUBBI – Tanti errori in stagione per l’Inter, Stefano Borghi ne parla in questa maniera su Dazn: «Sull’episodio della rete il Var non ha un’immagine chiara per annullare il gol e cambiare la decisione di campo e richiamare l’arbitro. Se non sopraggiunge immagine che possa portare ad una decisione differente, il protocollo dice che ci si deve attenere alla scelta dell’arbitro. L’Inter non fa queste macro sbavature in Champions, in campionato sì. Una delle due milanesi non andrà in Champions League, la probabilità è alta. Kostic è stato giocatore decisivo per la qualità che mette nella partita. Ha fatto gol, ha preso un palo anche nella partita d’andata. In quel ruolo c’è il suo habitat ideale, da laterale a tutta fascia».