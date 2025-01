Borghi: «Taremi? Ci si aspettava di più! Altro che reparto migliorato»

Borghi critico nei confronti di Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell’Inter arrivato in estate a parametro zero dal Porto.

DELUSIONE – Su Sky Sport, durante il programma After Party, Stefano Borghi ha parlato di Mehdi Taremi e del suo impatto non positivissimo all’Inter: «In quello che sembrava il reparto migliorato in estate, perché arrivava Taremi, invece… Certo in un reparto in cui ci sono due attaccanti formidabili come Lautaro Martinez e Thuram è difficile riuscire a trovare spazio, ma Taremi sta deludendo perché ci si aspettava di più certamente dal punto di vista realizzativo».