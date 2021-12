Borghi: «Skriniar fotografia dell’Inter! Perisic scatenato da Inzaghi»

Stefano Borghi traccia la top11 del girone d’andata di Serie A e inserisce tre giocatori dell’Inter. Ecco i nomi scelti dal telecronista di DAZN, in un video pubblicato nel suo canale YouTube.

MURO INVALICABILE – Nel disegnare la miglior formazione del girone d’andata di Serie A, è impossibile lasciare fuori i giocatori dell’Inter. E Stefano Borghi cita per primo Milan Skriniar. Ecco le motivazioni del giornalista: «Skriniar può essere la fotografia della difesa dell’Inter. Che non ha risentito dell’addio di Conte, ma ha subito addirittura otto gol in meno rispetto all’andata dell’anno scorso. Skriniar è il muro, in questo sistema di gioco è un’assoluta colonna. È il simbolo della fisicità dell’Inter».

MIGLIOR MANCINO – Il secondo giocatore dell’Inter scelto da Borghi è per l’esterno sinistro: «Ivan Perisic è diventato un elemento determinante nella definizione della caratteristiche primarie della nuova Inter. Inzaghi lo ha scatenato, sempre come laterale a tutta fascia, ma essenzialmente come punta esterna. Perisic è indubbiamente il miglior laterale sinistro del campionato».

QUALITÀ AL POTERE – Infine arriva un terzo nerazzurro da Borghi per la top11 della Serie A, sempre a centrocampo. E si tratta di Hakan Calhanoglu, fresco MVP del mese di dicembre. Ecco la motivazione del giornalista: «Calhanoglu è stata una delle più piccanti e rischiose operazioni sostenute dalla dirigenza interista quest’estate. Perché doveva sostituire Eriksen, e perché arrivava dal Milan a parametro zero. Ha giocato benissimo la prima partita contro il Genoa, poi si è preso un periodo di adattamento. Quando però ha cambiato marcia, è successo esattamente quello che è successo l’anno scorso quando lo ha fatto Eriksen. Ovvero l’Inter è partita ed è risultata insostenibile».