Borghi: «Reazione Inter? Da sottolineare Inzaghi. Rigori non differenti»

Nel corso di Sunday Night Square su DAZN si fa un parallelo fra il rigore concesso all’Inter contro la Fiorentina e quello revocato in Roma-Napoli (vedi articolo). Borghi non trova tante differenze, poi elogia Inzaghi per la reazione al momento difficile.

LE DECISIONI – Stefano Borghi valuta il rigore dato all’Inter contro la Fiorentina e quello tolto al Napoli contro la Roma: «Questi sono episodi che ci faranno sempre discutere. Io non ci vedo questa grande differenza, la discontinuità che fa pensare è a Firenze rigore e a Roma no. Questo è difficile da spiegare e da digerire, poi siamo sui tanti casi borderline dove può andare la decisione da una parte o dall’altra. Però sabato sera va da una parte e domenica sera da un’altra. La reazione dell’Inter? L’allenatore era al centro del mirino. Simone Inzaghi ha tirato fuori la squadra e se stesso con delle scelte che hanno pagato, questo va sottolineato».