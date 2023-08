Borghi: «Pavard perfetto per l’Inter. Ma propongo un’alternativa!»

Borghi, riferendosi all’ultima trattativa ancora in corso per l’Inter, pensa a un profilo che potrebbe essere un’alternativa a Pavard. Ecco chi è il nome consigliato dal giornalista su Dazn.

DIFENSORE PERFETTO – Con l’arrivo di Benjamin Pavard ancora in bilico, Stefano Borghi pensa a chi potrebbe essere un altro rinforzo difensivo adatto per l’Inter. Così il giornalista nel corso della trasmissione “Sunday Night Square”: «Giovedì era il giorno in cui Pavard veniva messo in dubbio. Io sono convinto che sia quello il posto in cui l’Inter trova il completamento della propria rosa. E sono anche convinto che Pavard sia il giocatore perfetto. Nel momento in cui non dovesse essere lui, individuerei Mohamed Simakan, che era stato accostato al Milan molto tempo fa. Lo vedo come difensore perfetto per una difesa a tre su centro-destra».