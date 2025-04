Borghi: «Parma-Inter, oggi approccio diverso! Una richiesta di Inzaghi»

Nelle recenti uscite, si è vista un’Inter capace di alternare l’approccio alle gare: contro il Milan in Coppa Italia, ad esempio, si è partiti con molte rotazioni, lasciando l’innesco del gioco più brillante alla reazione dopo il gol subito. La trasferta contro il Parma, invece, potrebbe offrire un copione diverso secondo il collega giornalista Stefano Borghi.

APPROCCIO DIVERSO – Stefano Borghi dagli studi di Sky Sport esprime così la sua opinione riguardo la sfida di questa sera: «È una parola che sicuramente a Inzaghi non piace molto, però credo che l’Inter sia “obbligata” in questa fase del campionato a ritagliarsi degli spazi di “gestione”. Parti di partita dove puoi risparmiare qualcosa. In Coppa Italia, per esempio, la scelta è stata fatta nell’approccio: l’Inter parte con tante alternative e poi si scatena quando prende lo schiaffo. Stasera potrebbe essere il contrario: cerchiamo di partire forte, indirizzare la partita e poi di gestirla. Anche se la parola “gestione” non sia un’altra parola preferita da Inzaghi».