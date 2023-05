Borghi: «Parlato troppo di Inzaghi. Inter arrivata qui al top della forma!»

Borghi dice la sua sull’Inter e Inzaghi a pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. Di seguito le parole del giornalista nello studio di Dazn.

NARRAZIONE – Stefano Borghi fa il punto della situazione sull’Inter prima del ritorno di Champions League contro il Milan. Così parla il giornalista su Dazn: «La narrazione dell’Inter deve essere completa. È vero che la stagione è stata quasi a due volti però la squadra arriva al momento cruciale al top della forma. Inoltre, per due terzi della stagione non ha avuto Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic e per metà Milan Skriniar. Sono tre super top e anche questo deve essere messo sul piatto. Poi spesso si è parlato un po’ troppo dell’allenatore quando, invece, tutte le componenti andavano tirate in ballo allo stesso livello. In Inter-Milan mi aspetto la stessa squadra dell’andata, quella di questa stagione di Simone Inzaghi. Con Hakan Calhanoglu metodista, Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. E, soprattutto, con la possibilità in più di avere delle risorse come Lukaku per ultima mezz’ora. Comunque si metta la partita ti dà un surplus importante».