Borghi: «Onana ha deluso, Dumfries termometro dell’Olanda»

Stefano Borghi ha parlato riguardo Onana e Dumfries a Night Cup, il programma di Dazn su Qatar 2022.

DELUSIONI – Stefano Borghi ha dato la sua flop 11 del Mondiale fin qua, con il portiere dell’Inter scelto come la più grande delusione: «Io come portiere ho messo Onana. E stato escluso dalla sua nazionale e mandato a casa. Ha deluso secondo me. Anche Dumfries sta deludendo. È un termometro dell’Olanda. Se Dumfries domina, va forte, l’Olanda aumenta le sue possibilità di vincere». Non brillanti i nerazzurri fin qua a Qatar 2022.