Borghi: «Lukaku sposta più di tutti. L’Inter ha perso un riferimento, cambia»

Borghi, telecronista di DAZN, ha valutato per l’emittente che trasmette la Serie A i nuovi acquisti del campionato appena iniziato. Per lui è Lukaku il giocatore che ha spostato di più, anche se ritrova un’Inter diversa.

IL NUOVO CHE TORNA – Stefano Borghi dà uno sguardo ai rinforzi del calciomercato in Serie A: «Il colpo che sposta di più è Romelu Lukaku, in positivo e in negativo. In che senso? Se noi prendiamo l’impianto di gioco dell’Inter che abbiamo visto per due terzi della scorsa stagione, che al di là del secondo posto in campionato ha vinto due trofei, se aggiungi Lukaku sposta tantissimo. Però comporta un lavoro: l’Inter ha preso quattro giocatori non da poco, e secondo me non si è indebolita, però perde un punto di riferimento importante come Ivan Perisic. Ora mette un punto di riferimento totalizzante come Lukaku: c’è da lavorare».