Borghi: «Lautaro Martinez ha allontanato Lukaku. Inter famelica»

La squadra dell’Inter convince, gioca un grande calcio e non riscontra problemi in campionato. Stefano Borghi fa un’analisi a tutto tondo dei nerazzurri sul suo canale Youtube.

ANALISI – Stefano Borghi si dilunga sulla squadra nerazzurra: «Lautaro Martinez ha allontanato definitivamente Lukaku con quell’esultanza. Veramente è il capo-popolo della squadra nettamente più unita e centrata sull’obiettivo. L’Inter va in campo per mettere subito l’avversario KO. Lo ha fatto col Monza non rischiando e andando avanti velocemente, lo ha fatto a Cagliari con Dumfries ed infine con la Fiorentina con una ri-aggressione alta. L’Inter è famelica, ti viene a prendere alta e capitalizza. 11 base da parte di Inzaghi con alternative di grande qualità. Cuadrado e Carlos Augusto sono due titolari, quando entrerà in circolo Pavard magari andrà in panchina Darmian. De Vrij ha iniziato benissimo, non è un’alternativa ma un altro titolare. Bastoni è un leader tecnico, è un costruttore. A centrocampo aspettano ancora Frattesi e Klaassen, altro acquisto intelligente dal mercato. Manca un puro vice-Calhanoglu»