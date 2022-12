Borghi: «Lautaro Martinez giocatore con huevos! Rigore pesantissimo»

Lautaro Martinez ieri ha segnato il rigore decisivo in Olanda-Argentina, dopo un inizio di Mondiali non certo positivo (vedi articolo). Borghi, a Night Cup su DAZN, dà un giudizio della prova dell’attaccante dell’Inter.

DUE AVANTI – Stefano Borghi riassume la prestazione dei due giocatori dell’Inter qualificati alle semifinali dei Mondiali: «Marcelo Brozovic ha fatto una partita di applicazione totale, con grande lucidità. Quanto pesava il rigore di Lautaro Martinez? Anche il peso dei segnali. Ha avuto una gran palla per fare 2-3, ha calciato anche bene ma ha respinto di petto Virgil van Dijk. Era un rigore pesantissimo ma l’ha tirato da quello che è: un giocatore con huevos, un centravanti forte. Lautaro Martinez è uno che non è mancato e non è assolutamente poco. Titolare in semifinale? Questo lo deciderà Lionel Scaloni, c’è Julian Alvarez… Il fatto di avere giocatori per ogni partita è una cosa molto buona. Penso possa partire ancora Alvarez, ma da qui a prevedere la formazione della semifinale passa molto».