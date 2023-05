Borghi: «Inzaghi ancora Inter all’80%. In finale tattica e Dzeko»

Borghi parla del futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il giornalista, ospitato nel salotto di Dazn, avanza un pensiero anche sulla finale di Champions League e sulla probabile titolarità di Dzeko.

LODE IN COPPA – Stefano Borghi espone la propria idea sul futuro di Simone Inzaghi e su quello dell’Inter in Champions League. Così il giornalista: «Dopo le parole di Steven Zhang secondo me Inzaghi rimane alla guida dell’Inter all’80%. Forza tattica o emotiva contro il Manchester City? Difficile influenzare con l’aspetto psicologico parlando di una squadra che vince 4-0 contro il Real Madrid con la prestazione migliore dell’anno. È una squadra già psicologicamente affamata. Se la partita dovesse rimanere bloccata sarebbe per meriti tattici dell’Inter. Chi in coppia con Lautaro Martinez? Io dico di cominciare con Edin Dzeko. Hai bisogno di respirare e di rompere la pressione che sarà costante, facendo uscire dei palloni su un giocatore che li sa tenere e smistare. Un cambio come Romelu Lukaku diventa determinante per l’Inter. Il migliore allenatore di Coppe fra le italiane? Simone Inzaghi prende la lode per il percorso in Coppa».