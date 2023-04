Borghi: «Inter vince senza attacco. Inzaghi merita considerazione»

Stefano Borghi ha parlato su Dazn Night Cup di Inter, Benfica e del risultato di Lisbona ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista vede i nerazzurri come una compagine internazionale.

SQUADRA – Stefano Borghi ha parlato in questo modo di Benfica-Inter: «È stata la serata dell’Inter, non sminuisce niente ma è giusto sottolineare che non è stato il miglior Benfica della stagione, anche per merito nerazzurro. La squadra di Inzaghi ha fatto vedere che squadra è. In Champions League l’Inter non sbaglia mai: in quattordici trasferte di campionato un solo clean sheet con la Sampdoria, in Europa in cinque partite tre clean sheet di cui due tra ottavi e quarti di finale. C’è un attenzione mentale e presenza diversa. L’allenatore è in grado di preparare i match nel modo migliore, in campionato è andato in confusione per questi momenti dei giocatori. Il tecnico è meritevole della massima considerazione. La compagine milanese sembra ed appare ormai come una squadra internazionale. Bastoni ha coraggio, personalità, piede ed è determinante. L’Inter ha vinto con il suo centrocampo che ha sommerso completamente quello avversario: Mkhitaryan è sempre il migliore in campo. La squadra vince senza Skriniar, senza Calhanoglu e senza l’attacco».

ATTACCO – «Gli attaccanti hanno lavorato, Lukaku mi è sembrato il più in forma. Parliamo di uno che a Salerno ha preso una traversa dalla linea di porta e prima l’ha tirata proprio fuori. Gli altri sono sgonfi, Correa invece è entrato bene. Il tema è Lautaro Martinez, entrato a Salerno malissimo. Sia con la Fiorentina che con la Salernitana Lukaku ha creato tantissimo per i compagni, l’argentino ha poche energie e non riesce ad abbinare alla fame i denti affilati. All’Inter manca Lautaro Martinez, ulteriore conferma della squadra che va avanti senza i suoi finalizzatori».