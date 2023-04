Borghi: «Inter verso un cambiamento radicale, non solo per Inzaghi!»

Stefano Borghi dagli studi di DAZN, ha parlato del momento di difficoltà dell’Inter considerata anche la posizione in bilico di Simone Inzaghi.

CAMBIAMENTO – Borghi parla del possibile cambiamento, e non solo per quanto riguarda la panchina: «L’Inter ha la Coppa Italia contro la Juventus, giocherà tutte partite pesanti. La situazione è quella più infuocata. Come rosa dovrebbe essere quella meno in discussione, però ha perso 10 partite su 28 ed è sempre lì! Le altre adesso sono più vicine. Io sono convinto che si arriverà a una volata bella corposa. Questo mese di aprile può fare un po’ di selezione, però poi ci sarà ancora tanto campionato. Si è rotto qualcosa con Inzaghi? La sensazione è che l’Inter va verso un cambiamento radicale a livello di panchina, da capire a livello di squadra con gli 8 giocatori in scadenza. È una squadra che verrà rivoluzionata».