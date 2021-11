Borghi: «Inter-Udinese, Barella contro il mondo! Correa, bel ruggito»

Analizzando Inter-Udinese, Stefano Borghi si sofferma sulle prestazioni di Nicolò Barella e Joaquin Correa (tra i top in campo). Ecco le parole del telecronista di DAZN attraverso il suo canale YouTube.

TUTTOCAMPISTA – Inter-Udinese ha Nicolò Barella come protagonista assoluto del primo tempo. E la prestazione del 23 nerazzurro lascia estasiato anche Stefano Borghi. Ecco il commento del telecronista: «Una partita che nel primo tempo sembrava Barella contro il mondo! Il centrocampista sardo arrivava da tutte le parti, tirava in ogni momento: credo che abbia fatto quasi dieci conclusioni nel primo tempo (in realtà sette, ndr)».

PROTAGONISTA – Ma parlando del 2-0 che i nerazzurri rifilano all’Udinese, è impossibile non parlare di Joaquin Correa. Borghi descrive così la prova del Tucu: «È un’Inter che ha avuto pazienza, che ha sviluppato la propria partita. E l’ha fatta fuori nel secondo tempo con il Tucu Correa. Bel ruggito dell’argentino, che nella prima frazione di gioco non era stato così ruggente. Correa e Edin Dzeko formano una coppia che ha assoluta credibilità».