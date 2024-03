Borghi: «Inter, tripla evoluzione! Difende come nessuno in Europa»

Borghi ha commentato il percorso dell’Inter e la vittoria di Bologna. Tripla evoluzione e modo di difendere unico in Europa a detta sua.

EVOLUZIONE − Stefano Borghi a Dazn non fa che esaltare la Beneamata: «L’Inter è nettamente superiore a tutte le altre, perché ha una rosa molto forte, un allenatore che l’ha messa in campo in modo incredibile e che è partito questa stagione per sbranare il campionato. Quindi l’Inter è troppo superiore a tutte. L’Inter ha vinto contro la seconda più in forma del campionato senza Lautaro Martinez, Dimarco e Pavard. Vince con l’assist e il gol dei due difensori: un’evoluzione tattica, tecnica e strategica. L’Inter ci ha fatto vedere tutto quanto: dominio assoluto e poi gestione. Nel primo tempo manda in tilt il possesso del Bologna, aggredendo e andando in vantaggio. Nel secondo tempo palla al Bologna, ma non subisce, difende come nessuno in Europa».