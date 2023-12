Borghi: «Inter, una costante in trasferta. Inizia confusa, poi accelera»

Le ultime trasferte dell’Inter portano ottime risposte. Di seguito l’analisi di Stefano Borghi, che evidenzia un fattore interessante delle gare nerazzurre.

CRESCITA – Stefano Borghi analizza la prestazione dell’Inter, non solo nel match di questa sera contro la Lazio. Il giornalista di Dazn guarda al campionato ma anche all’Europa: «L’Inter parte seduta al tavolo con le grandi d’Europa nel sorteggio per gli ottavi? Sì, assolutamente e non solo per quello che sta facendo vedere sul campo. L’Inter è finalista perdente dell’ultima edizione della Champions League ed è una squadra che è migliorata rispetto all’anno scorso. È più compatta, cresciuta, ha una coppia d’attacco forse più integrata e più omogenea. Ha preso solo due gol in trasferta in campionato, ha numeri smaglianti. A Torino, a Napoli, stasera a Roma, nelle ultime trasferte c’è una costante nell’Inter. Parte un po’ contratta e confusionaria, l’avversario merita qualcosa in più nella prima parte di gara. Però poi c’è l’accelerazione bruciante alla fine del primo tempo. In questo caso è anche un regalo per l’errore visibile di Marusic. Ma in questi errori c’è comunque tanto del killer feroce Lautaro Martinez. Salta il portiere, recupera anche quel mezzo inciampo sul passo, e fa il gol dell’1-0. Da lì l’Inter con la strada spianata è molto difficile da contenere. La squadra di Simone Inzaghi è la più forte e comincia ad avere margine. Il campionato è ancora molto lungo e le avversarie hanno delle particolarità. La Juventus non fa le Coppe e questa è una cosa che fra l’inverno e la primavera avrà un’incidenza. Il Milan ha margini di crescita».