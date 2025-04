Borghi: «Inter ti giochi tutto in 7 giorni. Il Napoli ha tutto nelle proprie mani»

Stefano Borghi, ospite al programma Monday Night Football in onda su Sky Sport, ha analizzato la sconfitta dell’Inter a Bologna. L’opinionista ha poi parlato della possibile finale scudetto e del vantaggio che avrà il Napoli da qui alla fine della stagione.

LA PARTITA – Stefano Borghi, in diretta da Sky Sport, ha commentato la sconfitta dell’Inter arrivata negli istanti finali contro il Bologna. Borghi giudica la prestazione dei nerazzurri non così negativa, nonostante l’ennesimo gol concesso nei minuti di recupero in stagione: «Inter non ha giocato partita negativa ieri, risultato sfugge via per un dettaglio. Questo per una squadra top, è una colpa. Barella ieri si è assunto la responsabilità da leader, non dando la colpa alla stanchezza, che ovviamente ci deve essere per forza. Non solo quella fisica ma anche quella mentale. Le partite sono tante, tutte importanti, e non puoi mollare nemmeno un secondo. Capacità dell’Inter è quella di reagire sempre al momento negativo, magari anche a Bologna avendo anche solo 5 minuti in più a disposizione poteva creare pericoli. Non ci vedo un segnale allarme assoluto, è stato normale calo fisiologico. Ovviamente ora ci saranno dei verdetti: si giocano tutto in 7 giorni, ma è il destino delle grandi».

Borghi sulla lotta scudetto: Napoli favorito al 70%, Inter con poche pressioni

FAVORITA – Borghi si è poi sbilanciato sulla corsa scudetto. A 5 giornate dal termine del campionato, Inter e Napoli si trovano a pari punti in classifica, con la possibilità di giocarsi la vittoria della Serie A anche oltre l’ultima gara, in una finale scudetto: «Credo che questo sia il primo vero momento della stagione in cui c’è da pensare che è il Napoli quella che può perdere il campionato. Adesso le cose cambiano, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Se fa il suo dovere, vincere le prossime 5 partite, ha il 70% di possibilità di vincere uno scudetto memorabile. Non credo che nessuna delle due vogliano arrivare alla finale scudetto, pensano di poterlo vincere prima. Chi avrà meno pressione da qui alla fine è l’Inter, rimane squadra più forte ma ora il banco nel gioco è il Napoli. Se Inter vince tutte con il calendario che ha, tra doppio incrocio con il Barcellona e derby in Coppa Italia di mezzo, fa qualcosa di gigantesco».