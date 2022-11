Borghi: «Inter, stagione fin qui non in linea con obiettivi. Due ritorni saranno decisivi»

Stefano Borghi fa un bilancio di questa prima parte di stagione sottolineando però che a gennaio ci saranno due ritorni importanti per l’Inter. Il giornalista ne parla attraverso un video pubblicato sul suo account YouTube.

NON BENISSIMO – Borghi fa un primo bilancio dell’Inter in questa stagione sottolineando due ritorni in particolare a gennaio, decisivi per la ripresa: «L’Inter ha perso cinque partite e nelle gare contro le prime otto della classifica ha ottenuto cinque sconfitte e una sola vittoria e continua a subire una valanga di gol in campionato. Questo non si può allineare alle ambizioni di questa squadra. L’Inter ha qualità e risorse, ma è anche gruppo. Durante questa sosta dovrà recuperare dei valori e due di questi sono Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku».