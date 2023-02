Borghi: «Inter squadra più forte dopo il Napoli. Troppo nervosismo in rosa»

Il pari dell’Inter contro la Sampdoria fa discutere e non poco. L’ennesimo stop di una stagione piena di alti, ma anche di bassi. Stefano Borghi ha analizzato la situazione e l’anno nerazzurro in questo modo sul suo canale Youtube.

GIUDIZI − Stefano Borghi non ha giudicato frettolosamente sul suo canale Youtube la stagione dell’Inter nonostante il pari di ieri sera: «L’Inter si è presentata in modo ruggente nel 2023 battendo il Napoli. Dopo ci sono stati inciampi costanti contro squadre di seconda o terza fascia, come Sampdoria, Monza anche se con grave errore arbitrale, Empoli in casa. Per me l’Inter, tolto il Napoli, è la squadra con più risorse e più forte dal punto di vista della rosa e del campo. La squadra ha però un problema: pecca di nervosismo, questo è difficile da comprendere perché succede da inizio anno. Questo nervosismo si sta trascinando e si vede, i giocatori sono sempre sul filo della tensione e questo può essere negativo così come positivo. La tensione ha portato a raggiungere tanti obiettivi, come gli ottavi di Champions League dopo un girone di ferro, la vittoria della Supercoppa dando 3 gol al Milan, la semifinale di Coppa Italia piegando la squadra più in forma del campionato, l’Atalanta. Non si ha la continuità assoluta».