Borghi: «Inter-Roma, attesa Lukaku: vi dico cosa penso accadrà»

Borghi ha detto la sua su quello che si aspetta da una partita come Inter-Roma: attenzione massima ovviamente su Lukaku.

CONTI − Stefano Borghi si è già proiettato alla prossima di Serie A e, parlando dell’Inter che ospiterà la Roma, ha dichiarato: «Contro Lukaku in campo a San Siro per Inter-Roma ci saranno un po’ di conti da regolare. Nel senso che i suoi ex compagni secondo me ci sono rimasti molto male e voglio vedere come lo dimostreranno in campo».