Borghi: «Inter, qualche spina. Carlos Augusto? Dimostra questo!»

Borghi ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro il Como per 2-0 in campionato. Al contempo, ha elogiato Carlos Augusto.

QUALCHE SPINA – Stefano Borghi, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato in questo modo la vittoria dell’Inter sul Como per 2-0. Le sue parole: «Partita difficile per l’Inter, meriti del Como, magari un po’ di appannamento perché a volte è mancata lucidità, ma è una partita che va in archivio come positiva. Certo il passaggio ha avuto qualche spina in più. Ma nel secondo tempo l’Inter è uscita meglio». Vittoria per la Beneamata che vale la conferma del terzo posto.

Borghi e la rosa numerosa dell’Inter: Carlos Augusto esempio

DIMOSTRAZIONE – Poi esprimendosi su Carlos Augusto, Borghi continua: «Carlos Augusto? Due gol di fila giocando da centrale laterale, stasera prendeva il ruolo di Bastoni che un’incidenza maggiore nella regia. Lui ha caratteristiche diverse, ma ha gamba e potente, ha grande presenza e quando diciamo che l’Inter è la squadra da battere perché ha una rosa forte e competitiva, Carlos Augusto lo dimostra. C’era l’attesa che l’Inter prendesse la partita, sul piano dello sviluppo magari qualche appunto, ma la vittoria è legittima». Il brasiliano ha firmato il gol che ha aperto le danze a San Siro.