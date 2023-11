Borghi: «Inter la più forte. Lautaro Martinez leader e capitano»

Stefano Borghi vede la squadra di Simone Inzaghi, l’Inter, come la grande favorita per lo Scudetto di questa stagione. Il suo commento su Dazn.

FORZA – Borghi non ha dubbi sulla favorita: «L’Inter è la squadra più forte sicuramente. La Juventus il superamento del limite lo troverà se riuscirà a creare qualcosa in più. 10 gol di differenza sono tanti. Può lottare per il primo posto, ma deve aumentare la propria proposta di gioco in avanti. I nerazzurri in mezzo al campo sono forti, gli esterni sono superlativi. La coppia d’attacco è riuscita ad incidere senza alternative. L’impatto per Pavard è veramente sfortunato, la torsione del ginocchio è stata completa dopo l’arrivo di Lookman. Lautaro Martinez gioca veramente da capitano, si sacrificava più di Thuram per cercare qualche sponda. Ormai è un leader a tutto tondo. Simone Inzaghi è bravo, le critiche sono state esagerate negli anni. Con l’Atalanta l’ha letta perfettamente e l’ha vinta anche coi cambi».