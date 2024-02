Borghi: «Inter perde pilastri ma migliora! Uno tra i top al mondo»

L’Inter ha battuto anche la Juventus confermando la testa della classifica e allungando ulteriormente sui bianconeri. Borghi a DAZN pone l’accento su qualche singolo e, da esperto di calcio spagnolo, si proietta al confronto dei nerazzurri agli ottavi di Champions League con l’Atletico Madrid

CRESCITA – L’Inter ha battuto la Juventus confermando il primo posto in classifica a +4 sui bianconeri (con una partita in meno). Stefano Borghi parla di Lautaro Martinez ma anche della crescita di Hakan Calhanoglu: «Lautaro Martinez non ha mai fatto mezza smorfia fuori posto quindi penso si possa dare credito alle sue parole sul rinnovo. Calhanoglu mette intensità in ogni cosa che fa, anche nella qualità e penso che sia la fotografia dell’evoluzione che hanno fatto le colonne del gruppo Inter. Questo ruolo gli è stato proposto ma lui l’ha scelto come sfida personale. Non so se sia il migliore al mondo ma secondo me è lì. L’Inter sono tre estati che perde pilastri ma sono tre estati che riesce a migliorare, grandi meriti alla dirigenza ma secondo me anche all’allenatore».

COMPLICATO – Borghi prova poi a immaginare che tipo di avversario sarà l’Atletico Madrid per questa Inter: «Il fastidio tra le due partite di Champions League è il recupero con l’Atalanta, può essere un fastidio ma più che altro psicologico soprattutto se la gara di andata con l’Atletico Madrid non ti dà molte certezze. L’Atletico è un avversario complicato, diverso dallo stereotipo a cui eravamo abituati. È un Atletico che concede ma riesce a trovare sempre una via diversa per fare gol. L’avversario è complicato, detto che le qualità di gioco e realizzative dell’Inter contro una squadra che prende così tanti gol possono fare la differenza».