Borghi: «L’Inter passando quel girone ha fatto una grande impresa!«

Stefano Borghi ha analizzato su Dazn il momento dell’Inter. Queste le sue parole su Niccolò Barella e sulla ripresa nerazzurra.

IMPRESA – Stefano Borghi ha commentato così a Dazn il momento nerazzurro: «Mi pare siano 17 assist tutti su azione dall’inizio della scorsa stagione per Barella. In più nell’era dei 3 punti solo altri 3 giocatori dell’Inter avevano segnato per 3 giornate consecutive: Esteban Cambiasso, Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu. Tutta gente di livello. Credo che non solo l’Inter sia liberata di qualcosa. I nerazzurri ha avuto un’iniezione clamorosa nelle due partite col Barcellona. Hanno fatto una grande impresa, passare quel girone è una grande impresa. È un miglioramento e una crescita rispetto allo scorso anno. Sono elementi che acquisisci e che ti spingono». Così il giornalista che ha voluto sottolineare quanto fatto dalla squadra di Simone Inzaghi.