Borghi: «Nell’Inter non vedo stanchezza, ma sovraccarico! Spiego»

Borghi analizza il momento dell’Inter, che ieri è capitolata contro il Milan per 3-0 in Coppa Italia. Il suo pensiero.

SOVRACCARICO – Stefano Borghi, dagli studi di Sky Sport 24, parla della sconfitta dell’Inter contro il Milan: «Taremi l’avevo salutato come un ottimo colpo, ma è mancato tanto. Nell’Inter non vedo stanchezza ma sovraccarico sì, sovraccarico fisico e mentale. Sei sempre la squadra da battere, quindi devi sempre dimostrare di essere il più forte e non hai margine di errore e questo ti logora fisicamente e mentalmente. Inzaghi è sempre onesto e diretto, fa un’analisi molto simile a quella del primo derby di campionato e ha rimarcato gli errori sul gol del Milan. Ma quando reiteri, fai bene il primo tempo ma poi ti trovi sotto, una volta lo recuperi ma le altre volte cadi».