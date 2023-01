Borghi: «Inter, non solo Skriniar il problema. A breve Difesa da rifare. Scalvini…»

Borghi parla della situazione tra Skriniar e l’Inter e dei conti che il club nerazzurro dovrà fare per far quadrare la difesa. Poi parla del probabile colpo Scalvini. Di seguito l’opinionista di Dazn, nel corso della trasmissione “Speciale DAZN Mercato”.

REPARTO DIFENSIVO – Stefano Borghi spiega la situazione in cui l’Inter si troverà di più a poco. Di seguito l’intervento dell’opinionista di Dazn: «20 milioni oggi sono una cifra irrinunciabile però non hai e non puoi avere un sostituto adesso all’altezza di Skriniar. Pur avendolo, poi, devi integrarlo e metterlo nel sistema di gioco. Incassarli adesso sono tanti, ma rischi di non andare in Champions League. Allora il discorso è molto difficile. Si è perso troppo tempo sulla questione e adesso è davvero breve il tempo per trovare una soluzione efficace. Demiral ha fatto un grande balzo, soprattutto nella stagione scorsa, e anche l’Atalanta non vuole perderlo perché non sa come sostituirlo. Non è solo Skriniar il problema dell’Inter. Quest’estate dovrà fare i conti con tutto il reparto difensivo. Lo slovacco andrà via, De Vrij non si sa, Darmian è utile però è un nome di caratura diversa, idem D’Ambrosio. Sono tanti. Devi prendere un centrale e un centro destra. Scalvini sarebbe un grandissimo colpo. È un predestinato».