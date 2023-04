Borghi: «Inter molto sfortunata, nelle ultime 4 ha tirato 80 volte»

L’Inter è stata molto sfortunata contro la Salernitana, Stefano Borghi lo ammette dagli studi di Dazn. Quante occasioni sprecate davanti al portiere.

OCCASIONI – Ancora uno stop per i nerazzurri, Stefano Borghi ne parla così: «Obiettivamente l’Inter è stata molto sfortunata con la Salernitana: un palo, una traversa, il cross all’incrocio dei pali al novantesimo. L’Inter ha fatto un punto nelle ultime quattro partite segnando un gol e tirando ottanta volte. Il problema della concretizzazione è centrale, perché Lukaku sbaglia reti come quelle di Salerno o con la Fiorentina, perché Lautaro Martinez non dà nulla. Lukaku ha creato occasioni per i compagni, ma sei l’attaccante centrale e prendi da un metro la traversa. Come dice Inzaghi è un momento, Ochoa ha fatto 10 parate. Il percorso in campionato è colpevole da parte di tutti, ieri anche tanti cambi con Asllani titolare ma la partita non l’ha vinta. È una questione anche mentale che continua dall’inizio della stagione».