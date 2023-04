Borghi: «Inter, rischio dramma psicologico! Contro il Milan un punto a favore»

Borghi analizza lo stato di forma dell’Inter in vista dell’euro-derby di Champions League contro il Milan. Il pensiero espresso dal giornalista nella trasmissione di Dazn.

GIOCATORI CARDINALI – Stefano Borghi si è espresso sulle qualità della rosa dell’Inter. Intervenuto nello studio di Dazn, il giornalista ha affermato: «L’Inter oggi stava vivendo ancora una volta, come tante volte in questo campionato, una situazione quasi da dramma psicologico. La partita l’Inter la faceva, si è fatta quasi gol da sola, non riusciva a recuperare, le parate di Provedel e le occasioni che sfumavano. Poi è arrivato il segnale molto forte: la rimonta completata e il modo in cui è arrivata. Due gol di Lautaro Martinez e due assist di Romelu Lukaku. Proprio quello che si immaginava potesse illuminare la stagione dell’Inter e che insieme non l’ha mai fatto. In un momento del genere trovare questi riscontri da due giocatori cardinali credo siamo molto importante. L’Inter, forse, ha più completezza rispetto al Milan. La rosa dell’Inter non è seconda a nessuno. Però il Milan in Champions League è nel suo giardino di casa. Per me è un 50 e 50 assoluto. Si definirà sui dettagli singoli dei singoli minuti. Se vogliamo trovare un punto di partenza è l’ultimo incrocio, il 3-0, per cui l’Inter un mattoncino in più a livello mentale può avercelo».